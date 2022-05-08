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Adana'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

08.05.2022 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Hüseyin Eren K. yönetimindeki 01 AHL 385 plakalı otomobil, Güneri Kavşağı'nda Yaşar E. idaresindeki 01 RA 686 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçların birinde bulunan Furkan Y. yaralandı.

Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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trafik kazası Adana Kozan

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