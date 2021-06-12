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Adana'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

12.06.2021 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kozan-Kadirli kara yolu Çukurköprü mevkisinde, Ali Özgeç (41) yönetimindeki 01 RE 420 plakalı otomobil ile İbrahim Ablak (41) idaresindeki 01 DD 485 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Boran Günez (28), Sultan (69) ve İrem Nisa Ablak (11) yaralandı.

Araçta sıkışan Sultan Ablak, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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