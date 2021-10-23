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Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

23.10.2021 02:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Adana'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaan Toylular idaresindeki 34 ABF 623 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde Ercan Kaya yönetimindeki 34 BVE 165 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Toylular'ın kullandığı otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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trafik kazası Adana Seyhan

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