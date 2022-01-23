Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Topalak mevkisinde Muhammet Gül idaresindeki 01 SS 830 plakalı otomobil ile Mehmet Gürışık yönetimindeki 01 TK 988 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada iki araç da 15 metrelik uçuruma devrildi.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Galip Dalgıç ve Sadet Turan yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.



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