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Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

28.03.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Adana'nın Sarıçam ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Hilal Gürsoy idaresindeki 01 AVV 72 plakalı otomobil, İlim Yolu Bulvarı'nda Zekeriye Karataş'ın kullandığı 01 HT 372 plakalı otomobille çarpıştı.

İki sürücünün yaralandığı kazada Gürsoy'un sürücü koltuğunda sıkıştığını gören çevredekiler durumu ekiplere bildirdi.

Bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

Yaralılar, ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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