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Adana'da iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

ADANA HABERLERİ  | 19.05.2020 19:23 | Son Güncelleme

Adana'da iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polisin ikazına uymayarak otomobille kaçmaya çalışan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'nde devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri 01 ANJ 86 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Sürücünün, dur ihtara uymayarak kaçmaya başlamasının ardından telsiz anonsuyla şüphelilerin gidebileceği bölgelere polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 7 kilometre boyunca kovaladığı şüpheli otomobil, Yeşilyurt Mahallesi 70567 Sokak'ta durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada bir kutu tabanca mermisi ele geçirildi.

Sürücü C.A. ile beraberindeki kişi gözaltına alındı.

C.A'nın bacağının kırık nedeniyle alçıda olduğu, aracında da koltuk değneği taşıdığı görüldü.

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