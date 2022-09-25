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Adana'da iki taksicinin genci darbetmesi kameraya yansıdı

25.09.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da iki taksicinin genci darbetmesi kameraya yansıdı

Adana'nın Seyhan ilçesinde iki ticari taksi sürücüsünün, skuter kullanan genci darbetmesi cep telefonuyla görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, iki ticari taksi şoförü, Sümer Mahallesi'nde skuter kullanan gençle tartıştı.

Park yeri nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmanın ardından sürücüler, genci darbetti.

Çevredekilerin müdahalesiyle genç, olay yerinden uzaklaştırıldı.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde şoförlerin, yere yatırdıkları genci darbetmesi, çevredekilerin de olayı sonlandırmaya çalışması yer alıyor.

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Adana cep telefonu darp surucu ticari taksi

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