Adana'da iki taksicinin genci darbetmesi kameraya yansıdı

Adana'nın Seyhan ilçesinde iki ticari taksi sürücüsünün, skuter kullanan genci darbetmesi cep telefonuyla görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, iki ticari taksi şoförü, Sümer Mahallesi'nde skuter kullanan gençle tartıştı.

Park yeri nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmanın ardından sürücüler, genci darbetti.

Çevredekilerin müdahalesiyle genç, olay yerinden uzaklaştırıldı.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde şoförlerin, yere yatırdıkları genci darbetmesi, çevredekilerin de olayı sonlandırmaya çalışması yer alıyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz