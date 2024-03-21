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Adana'da iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirilen 3 daireye operasyon düzenlendi

AA AA
21.03.2024 09:33
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Adana'da iklimlendirme sistemiyle kenevir üretilen 3 daireye yapılan operasyonda 121 kök kenevir bitkisi ile bir miktar esrar ve kokain ele geçirildi.

Adana'da iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirilen 3 daireye operasyon düzenlendi

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imalatı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda merkez Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirildiği belirlenen 3 apartman dairesine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 iklimlendirme kabini, 4 havalandırma sistemi, led ışık sistemi, kapalı alanda uyuşturucu imalatı için kullanılan malzeme, 1,5 kilogram kubar esrar, ekili halde 121 kök kenevir bitkisi ve 80 gram kokain ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Adana uyuşturucu

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