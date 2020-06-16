Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde 3 bin 985 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde imalathaneye dönüştürülen bir evde 3 bin 985 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Yeni Baraj Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiğini belirledi.

Adrese baskın yapan ekipler, yapım aşamasında ve satışa hazır 3 bin 985 litre sahte rakı buldu.

Ele geçirilen sahte içkiyle ilgili şüpheli M.B. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

