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Adana'da iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

08.01.2024 10:26 | Son Güncelleme:
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir iş yerinden 600 bin lira ve elektronik eşya çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, 1 Ocak'ta İbrahim P'ye (42) ait motosiklet tamirhanesinin pencere demiri kırılarak içerideki çelik kasadan 600 bin lira ile dizüstü bilgisayar, arıza tespit cihazı, çeşitli elektronik eşyalar ve güvenlik kamerasına ait kayıt cihazı çalındı.

İbrahim P'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, iş yerinin yakınındaki bir binaya ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, olayı gerçekleştiren iki zanlının kimliğini tespit etti.

Şüpheliler Azat F. (25) ve Murat A. (30) adreslerine yapılan baskınlarla yakalandı.

Emniyete götürülen iki zanlı, eşyaları sattıklarını, parayı da harcadıklarını öne sürdü.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

Güvenlik kamerasınca, iki zanlının çaldıkları eşyalarla kaldırımda yürümeleri ve tanınmamak için cerrahi maske ile kıyafetlerinin kapüşonuyla yüzlerini gizlemeye çalışması kaydedildi.

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