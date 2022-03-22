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Adana'da iş yerine silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

22.03.2022 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da iş yerine silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ünün tutuklanmasına karar verildi.

Karacaoğlan Mahallesi'nde dün polis ekiplerinin kovalamaca sonucu yakaladığı Seyfettin B. ile Orhan T'nin, bir iş yerine silahlı saldırıda bulunan şüpheliler olduğu belirlendi.

Polis, saldırıda yer aldığı tespit edilen Doğukan Ö, Umut A. ve Yaşar A'yı da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Seyfettin B, Orhan T. ve Doğukan Ö. tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, dün "dur" ihtarına uymayan motosikletteki Seyfettin B. ile Orhan T'yi kovalamaca sonucu Turgutlu Mahallesi'nde yakalamıştı.

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