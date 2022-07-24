Adana'da iş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü, kuzeni yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilin iş yerinin duvarına çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, yanındaki kuzeni yaralandı.

Kahraman Yıldırım'ın (19) kullandığı 01 AIU 374 plakalı otomobil, Fevzipaşa Mahallesi'nde, kontrolden çıkarak bir iş yerinin duvarına çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan kuzeni S.Y. (15) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşların da yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Yıldırım, özel bir hastaneye, kuzeni de Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Yıldırım, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz