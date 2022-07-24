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Adana'da iş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü, kuzeni yaralandı

24.07.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da iş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü, kuzeni yaralandı

Adana'da iş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü, kuzeni yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilin iş yerinin duvarına çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, yanındaki kuzeni yaralandı.

Kahraman Yıldırım'ın (19) kullandığı 01 AIU 374 plakalı otomobil, Fevzipaşa Mahallesi'nde, kontrolden çıkarak bir iş yerinin duvarına çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan kuzeni S.Y. (15) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşların da yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Yıldırım, özel bir hastaneye, kuzeni de Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Yıldırım, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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