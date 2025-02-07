Adana'da iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı kameradan belirlenerek yakalandı

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki kuaförden 23 Ocak'ta gece kapı kilidi kırılarak iki televizyon, olaydan bir gün sonra Dumlupınar Mahallesi'ndeki dönerci dükkanından da elektrikli aletler çalındı.

Bunun üzerine araştırma yapan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinin çevresindeki binaların güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin Rıdvan A. olduğunu tespit etti.

Yakalanan Rıdvan A'nın, 33 yıl hapis cezasıyla arandığı da belirlendi.

Zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kayıtlarda, şüphelinin, kuaförün kapısını yaklaşık bir saat uğraştıktan sonra açıp içeriye girdiği, daha sonra elinde televizyon ve poşetle ayrıldığı görülüyor.