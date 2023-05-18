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Adana’da jandarma ekipleri uygulama yaptı, aranan 27 şahıs yakalandı

18.05.2023 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da jandarma ekiplerince yapılan uygulamada 27 aranan şahsı yakalandı, 5 adet tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Adana’da jandarma ekipleri uygulama yaptı, aranan 27 şahıs yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ceyhan, Karaisalı, Kozan, Karataş, Sarıçam ve Seyhan İlçelerinde huzur ve güven uygulamaları yaptı. Uygulamada 5 adet tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 69 adet tabanca fişeği, 18 kök kenevir bitkisi, 2 adet hassas terazi, 154 gram kenevir tohumu, 194 gram kubar esrar maddesi, 6 gram sentetik cannabinoid (bonzai), 11 adet uyuşturucu hap,10 gram metanfetamin ele geçirildi.

27 şahıs adli makamların talimatı ile gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

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