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Adana'da kabloları çalan hırsız apartmanı elektriksiz bıraktı

04.01.2022 06:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kabloları çalan hırsız apartmanı elektriksiz bıraktı

Adana'da elektrik panosundaki kabloları çalan hırsız, bir apartmanın elektriksiz kalmasına neden oldu.

Merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan apartmanda elektriklerin kesildiğini fark eden vatandaşlar, çevredeki binaların lambaları ile sokak lambalarının yandığını fark edince panoları kontrol etmek için zemin kata indi.

Bu sırada bir kişinin apartman kapısından koşarak çıktığını fark eden vatandaşlar şüpheliyi kovaladı ancak yakalayamadı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, trafodaki bazı kabloların çalındığını ve elektriklerin bu nedenle kesildiğini belirledi.

Polis, eşkal bilgilerini tespit ettiği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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