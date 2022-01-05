YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da kaçak 2 milyon 732 bin makaron ele geçirildi

Adana'da kaçak 2 milyon 732 bin makaron ele geçirildi

05.01.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kaçak 2 milyon 732 bin makaron ele geçirildi

Adana'da gümrük kaçağı 2 milyon 732 bin makaron ve 398 kilogram tütün ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir depo ve ikamette kaçak ürünler bulunduğunu belirledi.

Adreslere baskın yapan polis, 32 bini tütün doldurulmuş olmak üzere 2 milyon 732 bin makaron, 398 kilogram tütün ve sigara dolum makinesi ele geçirildi.

İki şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulunduKahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyorAdana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyor
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 5 Ocak Çarşamba

İmsak
06:20
Sabah
07:45
Öğle
12:49
İkindi
15:21
Akşam
17:42
Yatsı
19:03

Adana Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Çarşamba

Aksoy Eczanesi
Seyhan
Özsaydı Eczanesi
Seyhan
Tambay Eczanesi
Seyhan
Özbilge Eczanesi
Seyhan
Şahinkanat Eczanesi
Seyhan
Kınalı Eczanesi
Seyhan
Sular Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kırklareli'nde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Kırklareli'nde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kars'ta köye inen aç kurtların köpeği götürme anı güvenlik kamerasında

Kars'ta köye inen aç kurtların köpeği götürme anı güvenlik kamerasında

Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Tekirdağ'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Tekirdağ'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.