Adana'da kaçak 2 milyon 732 bin makaron ele geçirildi

Adana'da gümrük kaçağı 2 milyon 732 bin makaron ve 398 kilogram tütün ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir depo ve ikamette kaçak ürünler bulunduğunu belirledi.
Adreslere baskın yapan polis, 32 bini tütün doldurulmuş olmak üzere 2 milyon 732 bin makaron, 398 kilogram tütün ve sigara dolum makinesi ele geçirildi.
İki şüpheli gözaltına alındı.
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