Adana'da kaçak 2 milyon 750 bin makaron, 790 kilogram tütün ele geçirildi

Adana'da gümrük kaçağı 2 milyon 750 bin makaron ve 790 kilogram tütün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde 3 ayrı operasyon düzenledi.
Operasyonda 2 milyon 750 bin kaçak makaron ile 790 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
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