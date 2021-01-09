Adana'da kaçak 850 kilogram tütün ve 8 milyon 300 bin makaron ele geçirildi

Adana'da bir depoda kaçak olduğu belirlenen 850 kilogram tütün ve 8 milyon 300 bin makaron bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki depoya operasyon düzenledi.

Depoda, kaçak 850 kilogram tütün ​ve 8 milyon 300 bin boş makaron ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

