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MasterChef Eray Aksungur siyasete atıldı! İşte katıldığı parti...

MasterChef Türkiye yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan şef Eray Aksungur, sürpriz bir kararla siyasete girdi. Ekranların sevilen ismine parti rozeti ise Bolu'daki esnaf ziyareti sırasında takıldı.

MasterChef Eray Aksungur siyasete atıldı! İşte katıldığı parti...
Öznur Yaslı İkier

Ekranların sevilen yarışması MasterChef'te Türkiye'nin fenomen yarışmacılarından Eray Aksungur siyasete girdi. Aksungur, Anahtar Parti'ye katıldı.

Aksungur’un katılımı, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nun Bolu’da gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri ve il başkanlığı açılış programı kapsamında gerçekleşti. Ağıralioğlu, Bolu’daki temasları sırasında ünlü şefe parti rozetini bizzat taktı. Rozet takımı esnasında Aksungur’un, “Güzel günlerde anarız inşallah” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

MasterChef Eray Aksungur siyasete atıldı! İşte katıldığı parti... 1

EMRE YALÇINKAYA DA YANINDAYDI
Bolu’daki buluşmada, daha önce siyaset sahnesine adım atan bir diğer tanınmış isim de yer aldı.

MasterChef Eray Aksungur siyasete atıldı! İşte katıldığı parti... 2

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya’nın oğlu olan işletmeci ve şef Emre Yalçınkaya, Eray Aksungur’un rozet takma törenine eşlik etti. Yalçınkaya, Nisan 2026’da Anahtar Parti’ye katılmış ve rozetini yine Genel Başkan Ağıralioğlu’ndan almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef siyaset
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