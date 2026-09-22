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Trabzonspor kazandı, Amedspor liderliğe yükseldi! Süper Lig'de ipi göğüsleyecek takımı açıkladılar: %53 ile şampiyon...

Trendyol Süper Lig’de 6. hafta geride kalırken liderlik Amedspor’a geçti. Euro Club Index’in sezon sonu tahmininde ise Galatasaray yüzde 52,7’lik şampiyonluk ihtimaliyle zirvede yer aldı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor için de dikkat çeken öngörüler yapıldı.

Trabzonspor kazandı, Amedspor liderliğe yükseldi! Süper Lig'de ipi göğüsleyecek takımı açıkladılar: %53 ile şampiyon...
Cevdet Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’de 6. hafta geride kalırken zirvenin sahibi değişti. Amedspor, Beşiktaş karşısında aldığı 3-2’lik galibiyetle milli araya lider girerken, Avrupa liglerindeki performans ve transfer verilerini analiz eden Euro Club Index’in şampiyonluk tahminleri de dikkat çekti.

ZİRVEDE AMEDSPOR VAR

Trabzonspor kazandı, Amedspor liderliğe yükseldi! Süper Lig de ipi göğüsleyecek takımı açıkladılar: %53 ile şampiyon... 1

Haftanın son karşılaşmasında Amedspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadı’ndaki mücadeleyi 3-2 kazanan Amedspor, puanını 13’e yükselterek 6. hafta sonunda Süper Lig’in yeni lideri oldu.

GALATASARAY’A AĞIR DARBE

Trabzonspor kazandı, Amedspor liderliğe yükseldi! Süper Lig de ipi göğüsleyecek takımı açıkladılar: %53 ile şampiyon... 2

Haftanın öne çıkan mücadelesinde Trabzonspor, Papara Park’ta Galatasaray’ı konuk etti. Bordo-mavililer, sahadan 4-0’lık farklı galibiyetle ayrılarak rakibine sezonun en ağır yenilgilerinden birini yaşattı.

FENERBAHÇE 8 GOLLE GERİ DÖNDÜ

Trabzonspor kazandı, Amedspor liderliğe yükseldi! Süper Lig de ipi göğüsleyecek takımı açıkladılar: %53 ile şampiyon... 3

Sezona beklentilerin altında başlayan Fenerbahçe ise Eyüpspor karşısında adeta gol şov yaptı. Sarı-lacivertliler, rakibini 8-0 mağlup ederek iki maçlık galibiyet hasretine son verdi ve puanını 10’a çıkardı.

GALATASARAY İÇİN ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ

Trabzonspor kazandı, Amedspor liderliğe yükseldi! Süper Lig de ipi göğüsleyecek takımı açıkladılar: %53 ile şampiyon... 4

Avrupa liglerindeki takımların performanslarını ve transferlerini analiz eden Euro Club Index, Süper Lig’in 2026-27 sezonuna ilişkin şampiyonluk tahminlerini güncelledi.

Site, Galatasaray’ın son dört sezonda olduğu gibi bu sezon da şampiyonluğa ulaşacağını öngördü. Sarı-kırmızılıların sezonu 79 puanla zirvede tamamlayacağı ve şampiyonluk ihtimalinin yüzde 52,7 olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE İKİNCİ SIRADA

Trabzonspor kazandı, Amedspor liderliğe yükseldi! Süper Lig de ipi göğüsleyecek takımı açıkladılar: %53 ile şampiyon... 5

Euro Club Index’in tahmininde Fenerbahçe’nin Galatasaray’ın ardından ikinci sırada yer alması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin 75 puan toplayacağı ve şampiyonluk ihtimalinin yüzde 25,6 olduğu aktarıldı.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR...

Trabzonspor kazandı, Amedspor liderliğe yükseldi! Süper Lig de ipi göğüsleyecek takımı açıkladılar: %53 ile şampiyon... 6

Beşiktaş’ın 71 puanla üçüncü, Trabzonspor’un ise 63 puanla dördüncü sırada sezonu tamamlayacağı öngörüldü. Siyah-beyazlıların şampiyonluk ihtimali yüzde 16,9 olarak gösterilirken, Trabzonspor için bu oran yüzde 4,1 olarak açıklandı.

AMEDSPOR ZİRVEDE AMA...

Trabzonspor kazandı, Amedspor liderliğe yükseldi! Süper Lig de ipi göğüsleyecek takımı açıkladılar: %53 ile şampiyon... 7

Ligin namağlup ekiplerinden Kasımpaşa’nın şampiyonluk ihtimali yüzde 0,2 olarak hesaplandı. Güncel lider Amedspor’un ise sezonu altıncı sırada tamamlayacağı öngörüldü. Diyarbakır temsilcisinin şampiyonluk ihtimali yüzde 0,1 olarak gösterildi.

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Süper Lig Trabzonspor Şampiyon amedspor beşiktaş fenerbahçe galatasaray
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