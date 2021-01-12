YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana’da kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı

Adana’da kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı

12.01.2021 09:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı

Adana’da polis ekiplerince düzenlenen 2 kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınında oluşturulan İncirlik uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı.

Tütün tespit köpeğinin aracın bagajına tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, merdiven boşluğunda oluşturulan gizli bölmede, gümrük kaçağı 2 bin 230 paket elektronik sigara kartuşu, 500 paket sigara, 1785 paket puro ve 137 paket pipo tütünü bulundu.

Öte yandan, merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde polisin bir depoya düzenlediği operasyonda 1750 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Polis kaçakçılık olaylarıyla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız! Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız!
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştıSilahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı

Adana Namaz Vakitleri 12 Ocak Salı

İmsak
06:20
Sabah
07:45
Öğle
12:52
İkindi
15:27
Akşam
17:49
Yatsı
19:09

Adana Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Salı

Barajyolu Eczanesi
Seyhan
Berfin Eczanesi
Seyhan
Doğuş Eczanesi
Seyhan
Helin Eczanesi
Seyhan
Soytoprak Eczanesi
Seyhan
Şeyma Eczanesi
Seyhan
Şifa Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Diğer Haberler

GÜNCELLEME - Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

GÜNCELLEME - Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı

Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası

Mecliste "işçi" tartışması

Mecliste "işçi" tartışması

Adana'da markete molotofkokteyli attıkları iddia edilen PKK/KCK sanıkları hakim karşısında

Adana'da markete molotofkokteyli attıkları iddia edilen PKK/KCK sanıkları hakim karşısında

Adana'da firari FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı

Adana'da firari FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.