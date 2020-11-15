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Adana'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

ADANA HABERLERİ  | 15.11.2020 09:51 | Son Güncelleme

Adana'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'ndeki bir ev ve depoda kaçak ürünlerin saklandığını belirledi.

İki adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda gümrük kaçağı 1 milyon 664 bin sigara kağıdı, 1 milyon 70 bin boş makaron, 300 sigara sarma makinesi, 60 kilogram kıyılmış tütün, ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve 145 mermi ele geçirdi.

Polis, iki şüpheliyi gözaltına aldı.

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