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Adana'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

ADANA HABERLERİ  | 17.10.2020 10:04 | Son Güncelleme

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da kaçak 11 bin 200 doldurulmuş makaron, 810 paket sigara sarma kağıdı, 623 paket tütün ve 72 cep telefonu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki Mısır Çarşısı'nda kaçak ürünlerle ilgili arama yaptı.

Polis, 2 iş yerinde 11 bin 200 doldurulmuş makaron, 810 paket sigara sarma kağıdı ve 72 cep telefonu ele geçirdi.

Kaçak ürünlerle ilgili bir zanlı gözaltına alındı.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda bir yolcu otobüsünde de kaçak 623 paket tütün ele geçirildi, bir zanlı gözaltına altına alındı.

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