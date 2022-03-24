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Adana'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

24.03.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Adana'da gümrük kaçağı 24 cep telefonu, 16 akıllı kol saati ile ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde kaçak 24 cep telefonu, 96 cep telefonu aksesuarı ve 16 akıllı kol saati ile ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi.

Polis 2 zanlıyı gözaltına aldı.

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