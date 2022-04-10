Adana'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslerde ve uygulama noktalarında şüpheli bulunan araçları durdurarak arama yaptı.
Aramalarda, 2 bin 295 litre sahte içki, gümrük kaçağı 2 bin 940 paket sigara ve 5 bin 185 uyarıcı hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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