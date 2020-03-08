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Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 5 kişiden biri tutuklandı

ADANA HABERLERİ  | 08.03.2020 10:18 | Son Güncelleme

Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 5 kişiden biri tutuklandı

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, yapım aşamasında ve satışa hazır 900 litre sahte rakı, gümrük kaçağı 45 şişe içki, 7 bin 30 paket sigara, 1 milyon 80 bin boş makaron, 10 bin doldurulmuş makaron, 30 kilogram tütün ele geçirildi.

Polis, ele geçirilen kaçak ürünlerle ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan biri tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

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5 şüpheli Adana İçki Kaçakçılık Sigara

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