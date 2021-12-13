Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden biri tutuklandı

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kent genelinde araştırma başlattı.

Ekipler, belirledikleri araç ve adreslere düzenledikleri operasyonlarda gümrük kaçağı 13 bin 260 paket sigara, 345 kilogram nargile tütünü ve 21 cep telefonu ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan 7 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis kamerasına yansıyan görüntülere göre, ekipler durdurdukları tırda yaptıkları incelemede dorse ile konteyner arasına gizlenmiş kaçak sigaralar olduğunu tespit ediyor. Ekipler, vinç yardımıyla konteynerin kaldırılmasını sağlayarak kaçak sigaralara ulaşıyor.

