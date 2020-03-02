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Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan biri tutuklandı

ADANA HABERLERİ  | 02.03.2020 10:13 | Son Güncelleme

Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan biri tutuklandı

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki 3 iş yeriyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki uygulama noktasında durdurdukları otomobilde arama yaptı.

Aramalarda yapım aşamasında ve satışa hazır 4 bin litre sahte içki, gümrük kaçağı 9 bin 528 paket sigara, 60 bin 80 makaron, 420 kilogram tütün, sigara dolum makinesiyle 2003 cinsel uyarıcı ürün ele geçirildi.

Ekiplerce 7 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 4'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

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7 şüpheli Adana Kaçakçılık Sahte Içki

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