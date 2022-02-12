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Adana'da kaçakçılık ve sahte içki operasyonunda 4 zanlı yakalandı

12.02.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kaçakçılık ve sahte içki operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Adana'da kaçak 10 milyon 528 bin makaron ve 790 paket sigara ile 136 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçesindeki 4 adreste kaçak ürün ve sahte içki bulunduğunu belirledi.

Adreslere baskın yapan ekipler, kaçak 10 milyon 528 bin makaron ve 790 paket sigara ile 136 litre sahte içki ele geçirdi.

Polis ekipleri, 4 zanlıyı gözaltına aldı.

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