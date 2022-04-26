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Adana'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

26.04.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Adana'da düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık, uyuşturucu kullanımı ile imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla Yüreğir ilçesinde belirlenen 12 şüphelinin ikametinde arama yaptı.

Aramalarda, ruhsatsız 2 tabanca, 1 çift namlulu tabanca, 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 3 tabanca şarjörü, 92 tabanca fişeği, 9 av tüfeği fişeği, muşta, tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 obje, 5 cep telefonu, 25 kök kenevir, 5 gram esrar ve 50 bin liralık senet ele geçirildi.

Ekipler, 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Şüpheli Adana

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