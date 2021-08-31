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Adana'da kaçış rampası sonundaki beton bariyere çarpan kamyondaki 4 kişi öldü

31.08.2021 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kaçış rampası sonundaki beton bariyere çarpan kamyondaki 4 kişi öldü

Adana'nın Pozantı ilçesinde kaçış rampası sonundaki beton bariyere çarpan kamyondaki 4 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Adana-Pozantı Otoyolu Tekir rampası civarında sürücüsü belirlenemeyen 70 DZ 434 plakalı kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle kaçış rampasına girdi.

Burada rampanın çakıl taşlı bölümü yerine araçları kurtarmak için çekicilerin kullandığı asfalt servis bölümüne giren kamyon, rampa sonundaki beton bariyere çarptı.

Kazada, kamyonun kasası ile bariyer arasında sıkışan aracın kupa kısmındaki şoför ile 3 kişinin öldüğü belirlendi.

Cesetlerin çıkartılması için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

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trafik kazası Adana

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