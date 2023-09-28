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Adana'da kadın kılığına giren hırsızlık şüphelisi 3 erkek kameraya yansıdı

28.09.2023 15:46 | Son Güncelleme:
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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kadın kıyafetleri giyerek iki ayrı binaya giren hırsızlık şüphelisi 3 erkek, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İlçedeki bir apartmanın sakinleri, zillerini çalıp diyafondan kendilerine yanıt verilmemesi üzerine durumdan şüphelenip binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Apartman sakinleri, kadın kılığına giren 3 erkeğin zillerine bastığını fark etti.

Benzer bir durum kentteki başka bir apartmanda daha yaşandı.

Apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine göre, 3 kişi açık bırakılan kapıdan içeriye girip asansöre yöneliyor. Bir süre sonra şüpheliler merdivenden aşağıya inip uzaklaşıyor.

Hırsızlığın girişimde kalması nedeniyle şikayetçi olmayan bina sakinleri, duruma dikkati çekmek için yaşananları sosyal medyada paylaştı.

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Şüpheli Adana güvenlik kamerası

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