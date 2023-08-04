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Adana'da kadının çantasından cep telefonu çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

04.08.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kadının çantasından cep telefonunu çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi'nde iki çocuğuyla kaldırımda yürüyen D.Y. (23) bir süre sonra sırt çantasındaki cep telefonunun çalındığını fark edip durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak yankesicilik yöntemiyle cep telefonunu çalan kişinin çeşitli olaylardan emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan Abdurrahman D. (37) olduğunu belirledi.

Polisin çalışmasıyla Sefa Özler Caddesi'nde yakalanan şüpheli, cep telefonunu tanımadığı birine sattığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerin ardından cumhuriyet savcılığına çıkartılan şüpheli, buradan sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Olay anı ise güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kayıtlarda şüphelinin, çocuklarıyla kaldırımda yürüyen D.Y'nin arkasından yaklaşıp sırt çantasındaki cep telefonunu alıp hızla uzaklaşması yer aldı.

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Adana cep telefonu hırsızlık

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