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Adana'da kahvehanede uyuşturucu satarken yakalanan sanığa dava

14.12.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kahvehanede uyuşturucu sattığı iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İlçedeki bir kahvehanede uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 30 Ağustos'ta tutuklanan H.K. hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede, ihbar üzerine polis tarafından ilçedeki Sucuzade Mahallesi'nde bulunan kahvehaneye düzenlenen operasyonda, sanığın sigara paketine gizlediği sentetik uyuşturucuyu yanına gelen kişilere satarken yakalandığı belirtildi.

Ekiplerin, H.K'den uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirdiği anlatılan iddianamede, kahvehanenin arka kısmındaki bahçede de toprağa gömülü halde 840 uyuşturucu hap ele geçirdiği aktarıldı.

İddianamede, sanığın, kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu, deşifre olmamak için kod adı kullandığı anlatılarak, H.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

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