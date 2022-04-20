Adana'da kaledeki kayalıklarda mahsur kalan 2 genç kurtarıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde manzara izlemek için çıktığı kalede mahsur kalan genç ile ona yardım etmek isteyen arkadaşı kurtarıldı.

İlçe manzarasını izlemek için Kozan Kalesi'ne çıkan Furkan Dal (16) kaledeki kayalıklarda mahsur kalınca arkadaşı Yiğithan Sürücü'den (18) yardım istedi.

Kaleye çıkan Sürücü de arkadaşına yardım etmeye çalışırken mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve CANKUR ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu 2 genç bulundukları yerden halat ve ip yardımıyla kurtarıldı.

Dal ve Sürücü, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz