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Adana'da kaledeki kayalıklarda mahsur kalan 2 genç kurtarıldı

20.04.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kaledeki kayalıklarda mahsur kalan 2 genç kurtarıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde manzara izlemek için çıktığı kalede mahsur kalan genç ile ona yardım etmek isteyen arkadaşı kurtarıldı.

İlçe manzarasını izlemek için Kozan Kalesi'ne çıkan Furkan Dal (16) kaledeki kayalıklarda mahsur kalınca arkadaşı Yiğithan Sürücü'den (18) yardım istedi.

Kaleye çıkan Sürücü de arkadaşına yardım etmeye çalışırken mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve CANKUR ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu 2 genç bulundukları yerden halat ve ip yardımıyla kurtarıldı.

Dal ve Sürücü, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

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