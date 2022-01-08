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Adana'da kalp kapağı değişimi ameliyatını doktorlar canlı yayınla izledi

08.01.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kalp kapağı değişimi ameliyatını doktorlar canlı yayınla izledi

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kasıktan girilerek kalp kapağının değiştirildiği ameliyat, 150 doktora canlı yayında eğitim amaçlı izletildi.

Hastanenin Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Halil Kurt ve ekibi, cerrahi açıdan yüksek riskli hastaya Trans Aortik Valve İmplantasyonu (TAVİ) ameliyatı yaptı.

Halk arasında "kasıktan kalp kapak değişimi" olarak bilinen ameliyatı, 150 doktor bir otelde canlı yayından takip etti.

Kurt, gazetecilere, hastaneden canlı yayınlanan ikinci ameliyatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türk Kardiyoloji Derneğinin desteği ve Çukurova Üniversitesi ile ameliyatı canlı aktardıklarını belirten Kurt, "TAVİ kişiyle değil ekiple yapılan bir işlem. Değerli ekibe sahibiz, hakikaten gurur verici. Türkiye'nin dört bir yanında, kendi alanında uzman ve bu işlemleri yapan arkadaşlarımızın olduğu 150 değerli kardiyoloğumuz var. Bunlar, kongre otelinde bizi izlemekteler." diye konuştu.

Prof. Dr. Kurt, cerrahi açıdan yüksek riski bir hastaya işlem yaptıklarını vurgulayarak, "Son 20 yıldır dünyada oldukça popüler hale gelen ve ülkemizde, bölgemizde de yapılan bir işlem. Bölgemizde de bu işlem hem eğitim hem hizmet şeklinde yapılıyor. Türkiye'de değerli arkadaşlarımızın buraya gelip bize destek vermesi ayrı gurur kaynağı. Hastanemizde bu işlemin eğitim kısmının giderek güçleneceğini düşünüyorum." dedi.

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