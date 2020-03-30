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Adana’da kamu görevlilerine serbest kıyafet uygulaması

ADANA HABERLERİ  | 30.03.2020 15:51 | Son Güncelleme

Adana Valiliği, korona virüs önlemleri kapsamında kamuda çalışanlara serbest kıyafet uygulaması getirdi.Valilikten yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünce pandemi ilan edilen, birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren ve insan hayatı için tehlike arz eden korona virüs (Kovid-19) salgınından ülkeyi, vatandaşları ve kamu çalışanlarını korumak amacıyla tedbir alınmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Adana Valiliği, korona virüs önlemleri kapsamında kamuda çalışanlara serbest kıyafet uygulaması getirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünce pandemi ilan edilen, birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren ve insan hayatı için tehlike arz eden korona virüs (Kovid-19) salgınından ülkeyi, vatandaşları ve kamu çalışanlarını korumak amacıyla tedbir alınmasının gerekli görüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Kamu kurumlarında çalışan tüm personelin virüs salgınıyla mücadele edebilmeleri için görevlerini daha kolay temizlenebilen ve kamu ahlakını zedelemeyecek nitelikte olan tişört, kazak, mont, keten pantolon gibi kıyafetler giyinerek ifa etmeleri tarafımızca uygun görülmüştür" denildi.

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Merve Eczanesi
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