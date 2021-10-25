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Adana'da kamyonetin motor kısmına sıkışan yavru kedi kurtarıldı

25.10.2021 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kamyonetin motor kısmına sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir kamyonetin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı.

Çukurova'nın Toros Mahallesi'nde oto yıkama işletmesi bulunan Nizamettin Çiçekdemir, yıkanması için bırakılan kamyonetin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark etti.

Yaklaşık bir saat süren çabası ile yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtaran Çiçekdemir, su verdiği kediyi kontrol amaçlı veterinere götürdü.

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