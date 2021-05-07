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Adana'da kanadı kırık bulunan pelikan tedavi ediliyor

07.05.2021 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kanadı kırık bulunan pelikan tedavi ediliyor

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde kanadı kırık bulunan pelikan tedavi altına alındı.

Sugözü Mahallesi sahile yakın sulak alanda devriye görevi yapan jandarma ekibi, yerde hareketsiz yatan pelikanı gördü.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekibi, muayene ettikleri pelikanın kanadının kırık olduğunu belirledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilen pelikanın tedavisinin ardından doğal ortama salınacağı belirtildi.

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