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Adana'da kara yolunda parçalanmış kadın cesedi bulundu

ADANA HABERLERİ  | 01.02.2020 08:20 | Son Güncelleme

Trafik kazası sonucu parçalandığı tahmin edilen ceset kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp morguna kaldırıldı

Adana-Ceyhan kara yolu üzerinde parçalanmış halde kadın cesedi bulundu. Trafik kazası sonucu parçalandığı düşünülen ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Adana-Ceyhan kara yolu 30. kilometre yakınlarında yaklaşık 200 metrelik alana yayılmış ceset parçaları gören sürücüler durumu polise bildirdi.

Cesedin bir kadına ait olduğunu belirleyen ekipler bazı beden parçalarını ise bulamadı.

Polisin araç çarpması sonucu parçalandığı ihtimali üzerinde durduğu cesedin yakınlarında Mehtap Ateş adına düzenlenmiş bir nüfus cüzdanı bulundu.

Ceset, ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Adana parçalanmış ceset Trafik Kazası

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