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Adana'da kargoya verilmiş kolilerde 48 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

05.08.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kargoya verilmiş kolilerde 48 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

Adana'da 48 kilo 500 gram esrarı kendi adına kargoya verdiği ve ulaştığı şubeden almaya hazırlandığı belirlenen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla M.C.G’yi (28) takibe aldı.

Ekipler, şüpheli M.C.G’nin başka bir ilden kendi adına kargoya verdiği kolilerin varış yeri Adana'daki şubeye ulaştığını belirledi.

Kargo firmasına giden ekipler, kolilerde yaptıkları incelemede 39 pakette 48 kilo 500 gram esrar ele geçirdi.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla şüpheli M.C.G’nin de Mersin’de bulunduğunu tespit etti.

Uyuşturucuyu almaya hazırlanan M.C.G, kente giden ekiplerce yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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