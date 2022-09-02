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Adana'da kayaya çarpan kamyonun şoförü yaralandı

02.09.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kayaya çarpan kamyonun şoförü yaralandı

Adana'da kayaya çarpan kamyonun şoförü yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde yol kenarındaki kayaya çarpan kamyonun şoförü yaralandı.

Mukadder Özgüner (56) yönetimindeki 01 BE 630 plakalı kamyon, Göller Yaylasından dönerken Elma Dere mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yol kenarındaki kayaya çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Özgüner, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adana'da kayaya çarpan kamyonun şoförü yaralandı

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Adana Namaz Vakitleri 2 Eylül Cuma

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Sabah
06:03
Öğle
12:44
İkindi
16:21
Akşam
19:14
Yatsı
20:32

Adana Nöbetçi Eczaneler 2 Eylül Cuma

Çare Eczanesi
Seyhan
Akdağ Eczanesi
Seyhan
Paşa Eczanesi
Seyhan
Yücel Eczanesi
Seyhan
Şencan Eczanesi
Seyhan
Bilgehan Özkan Eczanesi
Seyhan
Tekir Eczanesi
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