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Adana'da kaybolan 17 yaşındaki gencin cesedi sulama kanalında bulundu

07.06.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kaybolan 17 yaşındaki gencin cesedi sulama kanalında bulundu

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kaybolan 17 yaşındaki gencin cesedi sulama kanalında bulundu.

Ege Bağatur Bulvarı'ndaki Devlet Su İşlerine ait (DSİ) sulama kanalının yanından geçen vatandaşlar, suda ceset olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin sudan çıkardığı cesedin, dün kaybolan ve bulunması için arama çalışması başlatılan 17 yaşındaki Muhammet Cihan'a ait olduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Muhammet Cihan'ın yakınları olay yerinde gözyaşı döktü.

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