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Adana'da kaybolduktan sonra bahçede bulunan yaşlı adam hayatını kaybetti

14.01.2022 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kaybolduktan sonra bahçede bulunan yaşlı adam hayatını kaybetti

Adana'nın Feke ilçesinde kaybolduktan sonra bahçede bulunan 87 yaşındaki Mehmet Soylu tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra hayatını kaybetti.

Geçen yıl 28 Aralık'ta ilçeye bağlı Yeşil Düşmüş Mahallesi'nde yalnız yaşayan Soylu'nun Adana'da yaşayan çocukları babalarından haber alamayınca durumu yetkililere bildirmişti. Soylu'nun evinde olmadığının belirlenmesi üzerine Kaymakam Vahit Yılmaz'ın talimatıyla öğle saatlerinden itibaren arama çalışması başlatılmıştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Yüreğir Arama Kurtarma Timi (YAKUT), polis, jandarma, belediye ve orman işletme ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalar sonucu Soylu, evine yaklaşık 600 metre mesafede bahçede bulunmuştu. Soylu, sağlık kontrolü için Feke Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Soylu, tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra yaşamını yitirdi. Soylu'nun cenazesi, ilçeye bağlı Yeşil Düşmüş Mahallesi'nde toprağa verilecek.

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