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Adana'da kayıp kişinin cesedi bulundu

02.09.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kayıp kişinin cesedi bulundu

Adana'da kayıp kişinin cesedi bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde, ailesinin 2 gün önce hakkında kayıp başvurusu yaptığı kişinin cesedine ulaşıldı.

Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki evinden 31 Ağustos'ta ayrılan Bekir Kara'dan (34) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Ekipler, baraj yakınındaki çalılık alanda yaptıkları incelemede Kara'nın cesedini buldu.

Kara'nın cesedi, olay yerindeki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da kayıp kişinin cesedi bulundu

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Adana Kozan ceset kayıp

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Seyhan
Tuğçe Oral Eczanesi
Seyhan
Yurt Eczanesi
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