Adana'da kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Alınan bilgiye göre, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bir otomobilin kaza yaptığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ulaşan ekipler, refüje çarptıktan sonra ters dönen 01 VU 205 plakalı otomobili buldu. Ekipler, otomobil ve çevresinde yaptıkları kontrollerde kimseyi göremedi.
Polis, yaralı olarak kaçtığı sanılan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.
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