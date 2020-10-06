YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana’da kazada ölen vatandaşların kimlikleri belli oldu

Adana’da kazada ölen vatandaşların kimlikleri belli oldu

ADANA HABERLERİ  | 06.10.2020 19:46 | Son Güncelleme

Adana’nın İmamoğlu Aladağ yolu Sevinçli mevkiinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belli oldu.Edinilen bilgilere göre, İmamoğlu Aladağ yolu Sevinçli Mahallesi mevkiinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Adana’nın İmamoğlu Aladağ yolu Sevinçli mevkiinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belli oldu.
Edinilen bilgilere göre, İmamoğlu Aladağ yolu Sevinçli Mahallesi mevkiinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 01 R 9652 plakalı araç sürücüsü ile 63 K 2015 plakalı araç sürücüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada Salih Çiçek ve Durmuş Ali Mantaş hayatını kaybederken, Muhammet Eski’nin hayati tehlikesinin sürdüğü, Süleyman Şahin ve Süleyman Boyraz isimli kazazedelerin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyorOp. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana Namaz Vakitleri 8 Ekim Perşembe

İmsak
05:14
Sabah
06:33
Öğle
12:31
İkindi
15:46
Akşam
18:19
Yatsı
19:33

Adana Nöbetçi Eczaneler 8 Ekim Perşembe

Biricik Eczanesi
Seyhan
Gülhane Eczanesi
Seyhan
Handenaz Eczanesi
Seyhan
Havva Eczanesi
Seyhan
Omerya Eczanesi
Seyhan
Park Eczanesi
Seyhan
Sarıhamzalı Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Adana'da bir otomobilde 55 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi
Adana'da bir otomobilde 55 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı çift hakim karşısında
Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı çift hakim karşısında
Ceyhan'da Öğrencilere Tablet Bilgisayar Dağıtılıldı
Ceyhan'da Öğrencilere Tablet Bilgisayar Dağıtılıldı
İl Özel İdaresi Heyeti Kozan’da Incelemelerde Bulundu
İl Özel İdaresi Heyeti Kozan’da Incelemelerde Bulundu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.