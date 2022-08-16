Adana'da kazara kendisini vurduğu iddia edilen genç öldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, ruhsatsız tabancasını temizlerken kazara kendisini vurduğu iddia edilen genç, yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Şahin Özbilen Mahallesi'nde oturan Doğukan Yıldız (18) temizlediği ruhsatsız tabancasının ateş alması sonucu başından yaralandı.

Ailesinin ihbarıyla yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gencin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, evde inceleme yaptı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz