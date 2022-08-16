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Adana'da kazara kendisini vurduğu iddia edilen genç öldü

16.08.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kazara kendisini vurduğu iddia edilen genç öldü

Adana'da kazara kendisini vurduğu iddia edilen genç öldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, ruhsatsız tabancasını temizlerken kazara kendisini vurduğu iddia edilen genç, yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Şahin Özbilen Mahallesi'nde oturan Doğukan Yıldız (18) temizlediği ruhsatsız tabancasının ateş alması sonucu başından yaralandı.

Ailesinin ihbarıyla yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gencin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, evde inceleme yaptı.

Adana'da kazara kendisini vurduğu iddia edilen genç öldü

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