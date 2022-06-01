Adana'da KBRN ve deprem tatbikatı yapıldı

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikata, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Adana Şehir Hastanesi Olay Yönetim Merkezi ekibi, hastanenin saha personeli ve itfaiye katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği, merkez üssü Yüreğir ilçesi olan 6,9 büyüklüğündeki depremde bir deterjan fabrikasında nitrik asit tankından sızıntı oldu.

Sızıntıdan etkilenen 2 işçiyle depremde enkaz altında yaralananlar AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye getirildi.

Yaralılar acil serviste tedaviye alınırken, kimyasal maddeden etkilenen 2 işçiye KBRN ekiplerince kimyasal tespit işlemi yapıldı. Ardından işçiler hastanede dekontaminasyona alınarak kimyasal maddeden arındırıldı.

Tatbikat sırasında kriz yönetiminin yanı sıra hastanenin yeni duruma en kısa sürede hazırlanması ve haberleşmenin de simülasyonu yapıldı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, tatbikatların, muhtemel özel durumlara karşı hastanenin hazırlıklı olmasını sağladığını kaydetti.

