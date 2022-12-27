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Adana’da kış ayında çilek hasadı: Kilosu 80 TL, bahçeye müşteriler kendileri toplamaya geliyor

27.12.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da pandemi dönemini değerlendirerek köy yaşamına geçen ve 5 dönüm arazide çilek üretimi yapan kadın girişimci Nazmiye Mantı kış günü çilek hasadına başladı.

Adana’da kış ayında çilek hasadı: Kilosu 80 TL, bahçeye müşteriler kendileri toplamaya geliyor

Müşterilerin gelip bahçeden çilek hasadı yapmasını da sağlayan kadın girişimci hem mahallesinde hareketliliği hem de kilogramı 80 TL’den sattığı çilek ile ciddi bir ekonomik kazanç sağlıyor.

Kadın girişimci Nazmiye mantı pandemi döneminde şehir hayatını bırakarak Kozan ilçesine bağlı Bucak Mahallesindeki ata toprağı 5 dönüm araziyi değerlendirdi. 3 yıllık emekle çilek bahçesi kuran Mantı ilçede kadın girişimci olarak hem çiftçilik yapıyor hem de turizme kazandırdığı mahallesinde misafirlerini ağırlamaya başladı. Çilek hasadını bahçe ziyaretine gelen müşterileri ile yapan Mantı, bu yıl tek tek toplanan ürününü 80 TL’den satmaya başladı. Eşi ve çocukları ile birlikte tarım işlerine yönelen Mantı, Aralık ayı itibariyle başladıkları hasadın yaza kadar süreceğini kaydetti.

Aralık ayında başlayan çilek sezonlarının bereketli ve veriminde yüksek olduğunu belirten üretici Nazmiye Mantı, "Şuan tarlada kilosu 80 TL’den satılıyor. Haftalık 200- 300 kilogram arasında hasat gerçekleştiriyoruz. Pandemi döneminde doğal ortamda çocuklarımızla yaşamak isterken böyle güzel bir girişimcilik oldu ve üretime başladık" dedi.

Hafta sonraları bahçeye ziyarete gelenlerin yoğun olduğunu aktaran Mantı, "Çilek üretimi ile hem mahallemizde turizm potansiyeli oluştu hem de üretime katkı sağlamış olduk. Kış mevsiminde hasada başladık ama Temmuz ayına kadar çilek hasadı devam edecek" diye konuştu.

Hafta sonunu ailesi ile birlikte çilek toplamaya gelenlerden Sifa Nur Tümer ise "Çilek hasadı yapıp dinlenmek için bahçeye geldik. Çilek çok keyifli bir meyve, hem tatil hem de çilek hasadı yaptım” ifadelerini kullandı.

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